حريق قرب قاعدة عسكرية صهيونية

حريق قرب قاعدة عسكرية صهيونيةاندلع حريق كبير قرب قاعدة عسكرية صهيونية في منطقة جبل المشارف بالشطر الشرقي من القدس المحتلة، الليلة الماضية، في حين اقتحمت قوات العدو الصهيوني بلدة العيساوية بحثا عن مشتبه بهم.

وقالت إذاعة جيش العدو: إن حريقا كبيرا اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، وتعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد.

وذكرت قوات العدو الصهيوني، عبر بيان لها، أنها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عوفريت والجامعة العبرية في القدس.

وأضافت: إنه في هذه المرحلة لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى.

وبحسب قوات العدو، لم يسفر الحريق عن إصابات، ويتم التحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمد، وزادت بأنها تجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية في بلدة العيساوية بالقدس بأن عملية اقتحام قوات العدو للبلدة تمت عقب الاشتباه بإلقاء زجاجة حارقة أدت لاندلاع حريق قرب معسكر عوفريت.

فيما قالت قوات العدو إنها تجري عمليات بحث عن مشتبه بهم تسببوا في اندلاع الحريق، كما تم فتح تحقيق حول أسباب نشوب الحريق من دون استبعاد أن يكون متعمدا، وفق البيان.