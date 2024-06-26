الصحة اللبنانية: 435 شهيدا و1801 مصاب منذ بدء العدوان على الجنوب

جدة - نرمين السيد - قصف مدفعي إسرائيلي بجنوب لبنان

الصحة اللبنانية: 435 شهيدا و1801 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأفادت إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مبنى في مستوطنة المطلة.

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