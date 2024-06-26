إطلاق مبادرة تطوعية من «أهالي مدينة جابر الأحمد» لترشيد الكهرباء في الكويت

جدة - نرمين السيد - أعلن تجمع أهالي مدينة جابر الأحمد السكنية عن تقديم مبادرة توعوية تطوعية لترشيد الكهرباء بعنوان "ليت من كل بيت"، إيمانًا بالدور المجتمعي والوطني وتعزيزًا للدين الإسلامي الحنيف الذي أمر بالترشيد والنهي عن الإسراف والبذخ في كل شيء.





وذكر التجمع في بيانه، أنه لا يخفى علينا ما تمر به الكويت بهذا الموسم الصيفي الحار جدا والذي يعتبر قاسيا، ومع وصول الأحمال الكهربائية لاستهلاك المعدلات الخطر، لذا وجب على كل مواطن ومقيم أن يكون مسؤولا، وأن يعي الدور الوطني في الحد من الاستهلاك غير المحتاج له وأقلها لو يطفئ مصباحا من كل بيت يساهم في توفير طاقة كهربائية عالية على المحطات الرئيسية للكهرباء. ووجه التجمع 6 نصائح تُسهم في ترشيد الطاقة الكهربائية كما يلي: 1- الاستغناء عن الإضاءة في الأماكن غير المستخدمة في فترة النهار. 2 - الاستغناء عن السخانات في هذه الأجواء الملتهبة أو تقليل درجتها. 3 - إغلاق شفاطات دورات المياه غير المستخدمة. 4 - ضبط درجة حرارة التكييف عند 24 مئوية وهي الدرجة التصميمية للمباني المكيفة. 5- عدم تشغيل الأجهزة ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة مثل الغسالات والنشافات والمكواة وماكينة التنظيف وغيرها في أوقات الذروة من الساعة 11 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً. 6- تجنب ترك شواحن أجهزة الكمبيوتر واللاب توب والألعاب والتليفونات في الكهرباء، حيث ان استمرار تركيب بلاك الكهرباء دون استخدام، يستهلك طاقة كهربائية مهدرة، وهو ما يسمى وضع الاستعداد، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل.

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