أزمة بالكويت.. إطلاق مبادرة «لنكن شركاء في توفير الكهرباء»

من منطلق حرص جامعة الكويت على الحفاظ على موارد الدولة وخاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتحقيقا لسياسة الدولة وتوجهاتها في هذا الشأن، بادرت الجامعة بإطلاق حملة ترشيد استهلاك الكهرباء بعنوان «لنكن شركاء في توفير الكهرباء»، للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بين منتسبي الجامعة.





وأوضح أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور فايز الظفيري، أنَّ جامعة الكويت قامت بإعداد الخطط المدروسة منذ شهر مايو الماضي لمواجهة التزايد في معدلات أحمال الطاقة الكهربائية والعمل على ترشيدها في إطار تفعيل الإستراتيجية الداعية لتقنين استهلاك الكهرباء والتي تنتهجها الدولة للحفاظ على الطاقة ورصيد الأجيال القادمة وتوفير ما أمكن منها للاستخدامات الإنسانية، حيث أصدرت الجامعة تعميما رقم (88) بتاريخ 9/5/2024 حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية داخل الحرم الجامعي يقضي بضرورة القيام ببعض الإجراءات التي تساهم في تقليل الاستهلاك بما لا يتعارض مع تقديم الخدمات الأساسية.

وإيمانا من جامعة الكويت بدورها الحيوي والتوعوي في المجتمع وحرصها الدائم على أن تكون من أولى الجهات في تطبيق التوجيهات والسياسات العامة في الدولة، وبالتزامن مع الوضع الراهن في الكويت من ارتفاع درجات الحرارة بصورة قياسية، الأمر الذي أدى إلى وصول الأحمال الكهربائية إلى حد غير مسبوق، أكد أ.د.الظفيري حرص الجامعة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية توافقا مع توجهات إستراتيجية جامعة الكويت (18-28) الخاصة بالاستدامة، لذا قامت جامعة الكويت بتطبيق هذه المبادرة لحملة ترشيد الطاقة الكهربائية لتقنين الاستهلاك من خلال:

1- ضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 23 درجة مئوية أثناء فترة الدوام الرسمي، ودرجة حرارة 25 درجة مئوية بعد فترة الدوام الرسمي في المباني الإدارية وبعد الساعة الخامسة في الكليات وأيام عطلة نهاية الأسبوع.

2- القيام بإعادة ضبط مجسات الحركة المتعلقة بإضاءة الممرات وتقليل المدة الزمنية للاستشعار.

3- القيام بإطفاء الإضاءة والأجهزة الكهربائية في القاعات الدراسية والمرافق والمختبرات غير المستغلة أثناء فترة الدوام الرسمي وبعد انتهاء أوقات الدوام الرسمي.

4- التنبيه على موظفي جامعة الكويت بأهمية ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي أو المتوسط (مكائن إعداد القهوة - السخانات - وغيرها) خلال فترة الذروة من الساعة 11 صباحا إلى نهاية الدوام الرسمي.

5- تشجيع العاملين في الجامعة على استخدام الإضاءة الطبيعية بدلا عن الإنارة الكهربائية في حال إمكانية ذلك.