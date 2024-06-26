جدة - نرمين السيد - طالبت حركة حماس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ "التحرك الفوري لوقف العمليات الإسرائيلية المتصاعدة لهدم المنازل في قطاع غزة والضفة"، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأقدم جنود الاحتلال على إشعال حرائق ضخمة باستخدام طائرات الكواد كابتر في منازل المواطنين غرب و وسط مدينة رفح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حماس: نطالب المجتمع الدولي بوقف هدم المنازل في غزة والضفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.