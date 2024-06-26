إعلام الاحتلال: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

جدة - نرمين السيد - مستوطنات غلاف غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة تزامنا مع إطلاق قذائف صاروخية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 14 جنديا من قواته خلال 24 ساعة، بينهم 13 في المعارك الدائرة بقطاع غزة.

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