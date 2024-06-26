موسكو: لا نستبعد ردا عسكريا تقنيا على الولايات المتحدة بعد اعتداء سيفاستوبول



حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 05:25 مساءً - أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تستبعد ردا عسكريا تقنيا على الولايات المتحدة بعد اعتداء قوات كييف بصواريخ عنقودية أمريكية على القرم مؤخرا.

وشدد ريابكوف على ضرورة الحفاظ على الاتصالات بين وزيري الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف والأمريكي لويد أوستن لتحذير الولايات المتحدة من العواقب الثقيلة لنهج واشنطن تجاه أوكرانيا.

وأضاف: "يتوقف كل شيء على الضرورات وتفاصيل اللحظة وهذا انعكاس لحقيقة أنه كانت هناك حاجة من جانبنا لتحذير واشنطن من العواقب الوخيمة المحتملة للنهج الذي تتبعه تجاه أوكرانيا التي تدار بالكامل من واشنطن وتتلقى أوامرها من هناك، بما فيها المتعلقة بالجبهة".

وأضاف: "يدرك العسكريون الروس كل الإدراك، وهذا ما أؤكده شخصيا، مدى خضوع السلطات الأوكرانية لواشنطن، ولذلك تلعب هذه الاتصالات دورا هاما، كما تجرى عبر قنوات أخرى من حين لآخر".

وقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وأصيب أكثر من 150 آخرون بضربة وجهتها قوات كييف لسيفاستوبول بخمسة صواريخ "أتاكمس" أمريكية اعترضت الدفاعات الروسية أربعة منها، وانفجر الخامس فوق أحد الشواطئ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية واشنطن وكييف عن هذا الاعتداء.

واستدعت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي، وأخطرتها بعواقبه.