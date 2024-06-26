العالم اليوم - أسواق الخليج تغلق متباينة وبورصة مصر تواصل مكاسبها

انتم الان تتابعون خبر أسواق الخليج تغلق متباينة وبورصة مصر تواصل مكاسبها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 06:24 مساءً - أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج متباينة، الأربعاء، وسط ارتفاع أسعار النفط إذ صعد سوق دبي، فيما تراجع المؤشر السعودي، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وارتفع سعر خام برنت 0.4 بالمئة إلى 85.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بعد وسط مكاسب في معظم القطاعات، إذ ربح سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة وسهم شركة سالك 2.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.6 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة السابعة عشرة في أطول موجة صعود منذ نحو 18 عاما.

وزاد سهم بنك قطر الوطني 0.5 بالمئة وصناعات قطر اثنين بالمئة، بينما تراجع سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 1.9 بالمئة وقطر للوقود واحدا بالمئة.

وخسر المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بعد مكاسب خلال الجلسة السابقة.

وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وأكوا باور 3.3 بالمئة.

ورغم خسائر المؤشر الرئيسي ارتفع سهم شركة رسن لتقنية المعلومات 5.9 بالمئة وسهم مياهنا 8.9 بالمئة وشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه 2.3 بالمئة. وبدأ التداول على أسهم الشركات الثلاث للمرة الأولى في الفترة من بداية إلى منتصف يونيو حزيران الجاري.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة.

وذكرت شركة ميتسوي اليابانية أمس الثلاثاء أنها بدأت إنشاء مصنع للأمونيا في الإمارات بالتعاون مع شركاء منهم فيرتيجلوب وتعزيز للاستثمار وجي.إس إنرجي الكورية الجنوبية.

ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة بحثا عن إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية الأميركية.

وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية.

وزاد سهم البنك التجاري الدولي 1.6 بالمئة وإي.إف.جي القابضة اثنين بالمئة.