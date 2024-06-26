جدة - نرمين السيد - الجنوب اللبناني

قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة: اندلاع حرب في لبنان سيكون أمرا مروعا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأفاد مراسل القاهرة الإخبارية من لبنان، بسماع دوي انفجار كبير في هضبة الجولان المحتلة في سوريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منسق مساعدات الأمم المتحدة: اندلاع الحرب في لبنان سيكون أمرا مروعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.