الجيش الصومالي يعلن مقتل 7 عناصر من حركة الشباب وسط البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الصومال مقتل 7 عناصر من حركة الشباب وسط البلاد، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأفاد الجيش الوطني الصومالي بأن العملية العسكرية جرت في منطقة "علي عاطولي" على بعد 33 كيلومتر شرقي مدينة عيل طير، بمحافظة غلغدود.

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