إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال

أفاد إعلام فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.





وكانت قد أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهـيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

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