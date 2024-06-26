متحدث جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 100 هدف في قطاع غزة الأسبوع الماضي

جدة - نرمين السيد - قصف جيش الاحتلال

أعلن متحدث جيش الاحتلال دانيال هاجاري، أنه تم قصف أكثر من 100 هدف في قطاع غزة الأسبوع الماضي، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».





يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهيدًا و86377 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

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