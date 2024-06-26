القاهرة الإخبارية: أمين حلف الناتو مارك روته من أكبر الداعمين لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - الأمين العام لحلف الناتو مارك روته

قال عمرو المنيري مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن الأمين العام الجديد لحلف الناتو مارك روته، هو من أبر الدعمين لأوكرانيا ومن أبر الدبلوماسيين في أوروبا، وعمره 57 عاما ويسمى في هولندا بأنه مارك تيفلول أو ضد الالتصاق لأنه أكثر رئيس وزراء استمر في حكومات متتالية أربع حكومات لمدة عشر سنوات في هولندا.





وأضاف المنيري، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مارك روته، لديه الكثير من المواقف والكثير من التوافقات مع جميع الحلفاء وهو من الاشتراكيين الوسط ويستطيع أن يتحرّك سياسيًا بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه استقال كرئيس وزراء لهولندا وهو يرأس حكومة تصريف أعمال لحين انتقال السلطة إلى ما بعد الانتخابات الهولندية. وأوضح، أن مارك روته، سيتم تعيينه في أكتوبر المقبل ويتولى منصبه وتعيينه رسميا في المؤتمر السنوي لحلف شمال الأطلسي للذكرى الـ75 لإنشاء هذا الحلف.

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