شرطة الاحتلال: تقارير أولية بإصابة مستوطن في حادث طعن بمنطقة وادي عارة

جدة - نرمين السيد - قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت شرطة الاحتلال، ورود تقارير أولية بإصابة شخص في حادث طعن بمنطقة وادي عارة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين يطلقون النار تجاه مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

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