أونروا: استشهاد 508 نازحين في ملاجئ الوكالة منذ بدء العدوان على غزة

جدة - نرمين السيد - الأطفال داخل مدرسة تابعة للأونروا

كشفت منظمة أونروا عن استشهاد 508 نازحين وإصابة 1559 آخرين ممن يقيمون في ملاجئ الوكالة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





ومن جانبه، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، فيليب لازاريني، من أن السكان في غزة يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية بالقطاع، لافتًا إلى أن مدارس الوكالة تعرضت للاستهداف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

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