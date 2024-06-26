مسؤولون في غزة: 17 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون في غزة، إن "17 ألف طفل في القطاع فقدوا أحد والديهم أو كليهما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد المدنيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين يطلقون النار تجاه مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية.

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