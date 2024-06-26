العالم اليوم - جماعة الحوثي تعلن استهداف سفينة إٍسرائيلية في ميناء حيفا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:26 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، يوم الأربعاء، أنها استهدف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع "المقاومة الإسلامية في العراق".

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي إن العملية استهدفت السفينة (إم.إس.سي مانزانيلو) في ميناء حيفا.

الهجوم هو الثاني لجماعة خلال ثلاثة أيام، حيث أعلن الحوثيون، يوم الاثنين، إنهم نفذوا عملية عسكرية مشتركة مع جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أيضا أنهم هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.

وقال بيان للحوثي إن "العمليةُ الأولى استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا منها سفينتانِ ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة."

وأضاف البيان: "العمليةُ الأخرى استهدفتْ سفينةَ ( Shorthorn Express) في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة."