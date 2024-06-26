فصائل فلسطينية: استهدفنا «ميركافا» بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - دبابة ميركافا

أعلنت فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة "ميركافا" جنوب حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق من اليوم، قصفت فصائل فلسطينية، بالهاون تمركزات لجنود وآليات الاحتلال بعدد من المحاور في رفح جنوبي قطاع غزة.

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