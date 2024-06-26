الأمم المتحدة تحذر من امتداد الحرب إلى لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 08:33 مساءً - أعرب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم الأربعاء عن قلقه من احتمال امتداد الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة إلى لبنان، محذرا من أنها "قد تكون حرب مروعة".

وقال جريفيث، للصحفيين في جنيف، إنه يرى لبنان "بؤرة اشتعال تتجاوز كل بؤر التوتر"، في إشارة إلى جنوب لبنان على وجه الخصوص.

الأمم المتحدة: حرب لبنان ستكون مروعة

وأشار إلي أنه كان يناقش مع زملائه في القدس احتمالات ما قد يحدث هناك، مضيفا أن الأمر يتجاوز التخطيط، قائلا: “من المحتمل أن يكون الأمر مروعًا".

الأمم المتحدة: حرب لبنان ستجر سوريا وبلدان أخري

وحذر جريفيث أن الحرب التي تشمل لبنان "ستجر سوريا... وستجر آخرين"، مضيفا أنه سيكون لها بالطبع تأثير على غزة؛ بالطبع سيكون له تأثير على الضفة الغربية.

ومع اقتراب الحرب في غزة من شهرها العاشر، حذرت الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل من خطر نشوب صراع كبير ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان بعد تصاعد إطلاق النار عبر الحدو