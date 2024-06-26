زيلينسكي يوقع قانونا يجعل الإنجليزية لغة للتواصل الدولي في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - وقع زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء قانونا بشأن اللغة الإنجليزية كإحدى لغات التواصل الدولي بأوكرانيا.

وكتبت صحيفة "سترانا" على "تلغرام": "وقع زيلينسكي قانونا بشأن اللغة الإنغليزية كإحدى لغات التواصل الدولي في أوكرانيا. وستحدد الوثيقة أيضا فئات المناصب التي يجب أن يعرف المرشحون لها اللغة الإنجليزية.

وأفاد عضو البرلمان الأوكراني ألكسي غونتشارينكو في بداية الشهر الجاري بأن برلمان البلاد وافق في القراءة الثانية والنهائية قانونا بشأن اللغة الإنغليزية كإحدى لغات التواصل الدولي في البلاد.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن نحو نصف سكان البلاد لا يتكلمون اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لإطلاق البرنامج الشامل لتعليم اللغة الإنجليزية لتوسيع استهلاكها في مجالات معينة من الحياة الاجتماعية.