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أحمد جودة - القاهرة - عاجل-بسبب تصاعد التوترات في لبنان وزارة الخارجية الهولندية تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد

بسبب تصاعد التوترات في لبنان وزارة الخارجية الهولندية تدعو مواطنيها لمغادرة البلاد.. في خطوة تعكس تصاعد التوترات في المنطقة، حثت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الأربعاء، مواطنيها على مغادرة لبنان فورًا نظرًا لتزايد المخاطر على الحدود مع إسرائيل. وأعربت الوزارة في بيانها عن قلقها من الأوضاع المتفاقمة، مشيرة إلى أن الوضع قد يتصاعد بسرعة ويشكل خطرًا على سلامة المواطنين الهولنديين المتواجدين في لبنان.

قلق أممي من امتداد النزاع

في سياق متصل، أعرب مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن قلقه البالغ إزاء احتمال امتداد العدوان على قطاع غزة إلى لبنان. وفي تصريح لوكالة "رويترز"، حذر جريفيث من أن هذا السيناريو قد يكون مروعًا، واصفًا الوضع الحالي بأنه "نقطة اشتعال" قد تكون لها تداعيات كارثية.

وأضاف جريفيث، الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر، أن امتداد النزاع إلى لبنان من شأنه أن يعقد الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالفعل في المنطقة، ويزيد من معاناة المدنيين.

حصيلة القتلى والجرحى في جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان منذ بدايته بلغت 435 شهيدًا و1801 مصاب. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يتكبدها المدنيون في المناطق المتضررة، وتبرز الحاجة الماسة إلى تدخل دولي لوقف التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية.

دعوات دولية لوقف التصعيد

يأتي هذا التحذير من وزارة الخارجية الهولندية في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة. وقد دعت عدة منظمات دولية ودول إلى التهدئة وضبط النفس، محذرة من تداعيات كارثية على المدنيين والبنية التحتية في حال استمرار النزاع.

تداعيات محتملة

تعد دعوة الخارجية الهولندية لمواطنيها لمغادرة لبنان بمثابة مؤشر على خطورة الوضع في المنطقة، وتظهر القلق المتزايد من أن النزاع قد يمتد إلى مناطق جديدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وتبقى العيون متوجهة نحو جهود المجتمع الدولي في محاولة لتخفيف التوترات ومنع نشوب نزاعات جديدة.