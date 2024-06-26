عاجل-"اتساع الحرب إلى لبنان سيكون مروعًا".. الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء الوضع في لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - عاجل-"اتساع الحرب إلى لبنان سيكون مروعاً".. الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء الوضع في لبنان

أعرب مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن قلقه البالغ إزاء احتمال امتداد العدوان على قطاع غزة إلى لبنان. وفي تصريح لوكالة "رويترز"، حذر جريفيث من أن هذا السيناريو قد يكون مروعًا، واصفًا الوضع الحالي بأنه "نقطة اشتعال" قد تكون لها تداعيات كارثية.

وأضاف جريفيث، الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر، أن امتداد النزاع إلى لبنان من شأنه أن يعقد الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالفعل في المنطقة، ويزيد من معاناة المدنيين.

حصيلة القتلى والجرحى في جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنوبي لبنان منذ بدايته بلغت 435 شهيدًا و1801 مصاب. هذه الأرقام تعكس حجم المعاناة التي يتكبدها المدنيون في المناطق المتضررة، وتبرز الحاجة الماسة إلى تدخل دولي لوقف التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية.

وزارة الخارجية الهولندية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان

و في خطوة تعكس تصاعد التوترات في المنطقة، حثت وزارة الخارجية الهولندية، اليوم الأربعاء، مواطنيها على مغادرة لبنان فورًا نظرًا لتزايد المخاطر على الحدود مع إسرائيل. وأعربت الوزارة في بيانها عن قلقها من الأوضاع المتفاقمة، مشيرة إلى أن الوضع قد يتصاعد بسرعة ويشكل خطرًا على سلامة المواطنين الهولنديين المتواجدين في لبنان.

دعوات دولية لوقف التصعيد

و تتزايد فيه الدعوات الدولية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة. وقد دعت عدة منظمات دولية ودول إلى التهدئة وضبط النفس، محذرة من تداعيات كارثية على المدنيين والبنية التحتية في حال استمرار النزاع.