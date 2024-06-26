نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي بدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في داغستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بشدة الهجوم الإرهابي "البشع والجبان" في جمهورية داغستان الروسية.

وذكر بيان صادر عن مجلس الأمن أن "أعضاء المجلس دانوا بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان في داغستان في 23 يونيو".

وأعرب مجلس الأمن عن تعاطفه العميق مع أسر جميع القتلى وتعازيه لهم، بما في ذلك رجال الشرطة الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، وكذلك لحكومة روسيا وشعبها.

وهاجم مسلحون في دربند ومحج قلعة في داغستان يوم الأحد الماضي، كنيستين أرثوذكسيتين وكنيسا يهوديا ونقطة لشرطة المرور.

وبحسب آخر البيانات، فقد قُتل 21 شخصا نتيجة الهجوم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، وأعلنت السطات في جمهورية داغستان أيام 24 و25 و26 يونيو أيام حداد.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القضاء على 5 مسلحين متورطين في هذه الهجمات الإرهابية، وتم التعرف على هوياتهم.