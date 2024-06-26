نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السلوفاكي يقطع المساعدات عن اللاجئين الأوكرانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني اليوم الأربعاء على قانون يحد من دفع تعويضات السكن للاجئين من أوكرانيا، حسب الموقع الإلكتروني للرئاسة السلوفاكية.

وسبق أن وافق البرلمان السلوفاكي على هذه الوثيقة، والآن سيتم دفع التعويض عن إيواء اللاجئين من أوكرانيا في غضون 120 يوما فقط من منح اللجوء الأول في سلوفاكيا، ويمكن لممثلي الفئات الضعيفة التقدم بطلب للحصول عليها دون قيود زمنية.

وفي فبراير الماضي، خفضت الحكومة السلوفاكية مبلغ التعويضات التي تدفعها الدولة لأصحاب العقارات الذين يوفرون السكن للاجئين من أوكرانيا إلى النصف تقريبا، وقد دفع ذلك اللاجئين إلى توفير الاحتياجات الأساسية على نفقتهم الخاصة.

وفي أوائل يونيو الجاري، قرر مجلس الوزراء السلوفاكي إلغاء هذا التعويض، وعرض دفع تكاليف السكن للاجئين الوافدين حديثا من أوكرانيا لمدة 120 يوما فقط.

وبحسب الوثيقة تم استثناء الفئات الضعيفة من الأشخاص، والتي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال دون سن الخامسة، وسيتم توفير السكن لهم على نفقة الدولة دون حد زمني.

وستدخل التغييرات حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل.