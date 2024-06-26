الخارجية الروسية: موسكو تسير باتجاه إبرام معاهدة متعددة المجالات مع إيران

جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تسير باتجاه إبرام معاهدة متعددة المجالات مع إيران؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية، للاحتجاج على ما تقول إنه هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، استخدم صواريخ متقدمة أمريكية الصنع، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين.

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