العالم اليوم - أكسيوس: إسرائيل تعيد تشكيل مجموعات العمل لـ"نووي إيران"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 01:21 صباحاً - صرح ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار لموقع "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعاد قبل أسبوعين تشكيل مجموعات عمل مكونة من أعضاء في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الخارجية ومجتمع الاستخبارات للتركيز على البرنامج النووي الإيراني.

وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومسؤولين أميركيين: "تشعر إسرائيل والولايات المتحدة بالقلق من أن إيران ستحاول تطوير تكنولوجيتها النووية، بما في ذلك جهود التسلح، في الأسابيع التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية."

قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن اهتمام القادة الأميركيين قد ينقسم بين الحملة والأزمة المستمرة في غزة، وقد تجد الولايات المتحدة صعوبة في الرد بسرعة على أي تقدم نووي إيراني خلال هذه الفترة.

وقال المسؤولون أيضًا إن هناك مخاوف من أن القادة الإيرانيين قد يحاولون استغلال الفترة الانتقالية بعد الانتخابات في الولايات المتحدة "للانتقال" نحو سلاح نووي.

قال أحد المسؤولين الأميركيين إن مجتمع الاستخبارات الأميركي لا يزال يعتقد أن إيران لا تسعى بشكل نشط للحصول على سلاح نووي، لكنها اتخذت خطوات نووية استفزازية "لن تمر دون رد".

وقالت إيران مرارا وتكرارا إنها لا تريد تطوير أسلحة نووية.

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن إسرائيل تشعر بالقلق من إمكانية استخدام نماذج الكمبيوتر والتجارب العلمية الأخرى التي يجريها علماء إيرانيون في التسلح النووي، مما سيسمح لإيران "بتقصير الجدول الزمني" إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بالمضي قدما نحو صنع قنبلة نووية، بحسب أكسيوس.

وقال مسؤولون إسرائيليون ومسؤول أميركي كبير إن البرنامج النووي الإيراني نوقش خلال اجتماعات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن هذا الأسبوع مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن.

وقال المسؤول الأميركي: "نحن نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ونتشاور مع إسرائيل بشأن هذه القضية طوال الوقت".

وأضاف: "إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي". وإدارة بايدن "ستتأكد من أن هذا هو الحال".

قال مسؤولان إسرائيليان سابقان مطلعان على الوضع إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم يتعامل مع القضية النووية الإيرانية بجدية منذ عودته إلى منصبه في ديسمبر 2022.

وقال المسؤولون الكبار السابقون إنه في الأشهر الأخيرة، عندما ظهرت معلومات استخباراتية جديدة حول النشاط النووي الإيراني، أعرب بعض كبار المسؤولين السابقين في مؤسسة الدفاع الإسرائيلية المقربين من نتنياهو عن قلقهم لرئيس الوزراء وفريقه من إهمال هذه القضية.

وقال أحد المصادر الإسرائيلية: "في الآونة الأخيرة، انخفض سعر العملة أخيرًا وبدأوا في معالجة القضية بجدية - وهذا أمر جيد".

قال مسؤول إسرائيلي إن فريقا آخر بقيادة الشاباك مسؤول عن عمليات النفوذ الإيراني داخل المجتمع الإسرائيلي، والتي تزايدت خلال العام الماضي.

وتتعامل فرق أخرى مع التنسيق الاستخباراتي والسيبراني والنشاط الإيراني في المنطقة مع حزب الله والحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق وسوريا.

ورفض مكتب رئيس الوزراء التعليق.