مدرعات تقتحم القصر الوطني في بوليفيا وسط اتهامات بتنفيذ انقلاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - عدد من الجنود يقتحمون القصر الوطني في بوليفيا

اقتحم عدد من المدرعات والجنود، بقيادة قائد الجيش في بوليفيا، القصر الوطني، وسط اتهامات بتنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس لويس آرسي.





ومن جانبه، قال خوان خوسيه زونيغا، قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا، إنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الجيش "لا يزال يعترف بالرئيس آرس، قائدا أعلى للقوات المسلحة، حتى الآن. وكان الرئيس البوليفي لويس آرسي، قد أدان يوم أمس الأربعاء ما وصفها بـ "التعبئة غير النظامية" لبعض وحدات الجيش في البلاد في منشور على منصة إكس، حيث اتهم الزعيم السابق للأمة جنرالًا بارزًا بالتخطيط لانقلاب عسكري.

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