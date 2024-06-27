موقع عبري: قصف مبنى يضم مستشارين من الحرس الثوري في دمشق

جدة - نرمين السيد - هجوم صاروخى إسرائيلى على دمشق

ذكر موقع كاليبر العبري أن هناك أنباء أولية عن غارة جوية إسرائيلية في دمشق بـ سوريا.





وقال مصدر للموقع العبري، إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف مبنى كان يعقد فيه اجتماع لمستشارين عسكريين من الحرس الثوري في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.

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