رئيس بوليفيا يصرخ في عدد من قادة الجيش بعد التخطيط لتنفيذ انقلاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - رئيس بوليفيا يواجه الجيش

صدت الكاميرات فيديو يوثق مشاهد الرئيس البوليفي لويس آرسي وجهاً لوجه مع عدد من قادة الجيش الذي يحاول الإطاحة بحكومته ويطالبهم بالوقوف.





وكان الرئيس البوليفي لويس آرسي، قد أدان يوم أمس الأربعاء ما وصفها بـ "التعبئة غير النظامية" لبعض وحدات الجيش في البلاد في منشور على منصة إكس، حيث اتهم الزعيم السابق للأمة جنرالًا بارزًا بالتخطيط لانقلاب عسكري. ومن جانبه، قال خوان خوسيه زونيغا، قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا، إنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الجيش "لا يزال يعترف بالرئيس آرس، قائدا أعلى للقوات المسلحة، حتى الآن.

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