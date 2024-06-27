عاجل - مشاهدة فيديو لحظة تنفيذ انقلاب عسكري في بوليفيا

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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة فيديو لحظة تنفيذ انقلاب عسكري في بوليفيا.. اقتحمت مدرعات وجنود بقيادة قائد الجيش القصر الوطني البوليفي، وسط اتهامات بتنفيذ انقلاب عسكري للإطاحة بالرئيس لويس آرسي، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وقال قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا إنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الجيش "لا يزال يعترف بالرئيس آرس قائدا أعلى للقوات المسلحة، "حتى الآن".

مشاهدة فيديو لحظة تنفيذ انقلاب عسكري في بوليفيا

فيديو لحظة تنفيذ انقلاب عسكري في بوليفيا.. وأدان الرئيس البوليفي لويس آرسي يوم الأربعاء، "التعبئة غير النظامية" لبعض وحدات الجيش في البلاد في منشور على منصة إكس، حيث اتهم الزعيم السابق للأمة جنرالًا بارزًا بالتخطيط لانقلاب.