عاجل - هل نتنياهو في خطر وعلى وشك الاغتيال؟ (ماذا يحدث داخل إسرائيل؟)

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أحمد جودة - القاهرة - أزمات متلاحقة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، فبعد ساعات من تصريحات رئيس وزراء بنيامين نتنياهو حول مزاعم اغتياله بواسطة قوى اليسار داخل إسرائيل، خرجت زوجته، سارة نتنياهو، زاعمة أن قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي يخططون لتنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها، بينما تشتعل أزمة مرتبط بتجنيد اليهود المتشددين في الوقت الذي يتزايد الإصابة بفيروس حمى غرب النيل.

حديث زوجة نتنياهو

وفي مقابلة مع القناة 24 الإسرائيلية، قال "نتنياهو" إن قوى اليسار داخل إسرائيل تخطط لاغتياله، كما تحدث أيضًا أنه يتعرض للتهديد من المتظاهرين أمام منزله، مشيرًا إلى أنه أصبح قلقًا على حياته وأولاده وأسرته، حسب ما نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

في الوقت ذاته كشفت زوجة بنيامين نتنياهو، خلال لقاء محدود لها مع أقارب المحتجزين الإسرائيليين، عن أن قادة الجيش يخططون لتنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها، وكررت مرارًا وتكرارًا، أنها لا تثق بقيادات الجيش الإسرائيلي، وبكبار ضباطه، زاعمة أن قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرّبون للصحافة المحلية والعالمية، أنباءً كاذبة عن زوجها.

أزمة تجنيد الحريديم

كما أن هناك جدل آخر بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" في جيش الاحتلال الإسرائيلي إذ تسبب الأمر في وجود أزمة داخل تل أبيب منذ استمرار الدعوات لإجبار اليهود المتشددين على الانضمام لصفوف الجيش، حيث وصف الحاخام موشيه مايا، حكم المحكمة العليا الإسرائيلية بالمخالف للشريعة اليهودية.

كما أن قرار المحكمة فجر مشكلة لنتنياهو الذي طالب بتأجيل تنفيذ القرار في الوقت الذي تمسكت الأحزاب الدينية بعدم تنفيذ القانون وهددت بسحب الثقة من حكومته.

ونص قرار المحكمة الأخير على تجنيد اليهود المتشددين "الحريديم"، قائلا: "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقًا لأحكام قانون جهاز الأمن"، مشيرا إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في يونيو 2023 والذي يأمر الجيش بعدم البدء في تجنيد الرجال الحريديم المؤهلين كان غير قانوني، وبالتالي يجب على الحكومة أن تعمل بنشاط على تجنيد اليهود المتشددين في جيش الاحتلال.

إصابات ووفيات

وفي ظل تلك الأزمات، يعاني الداخل الإسرائيلي من تزايد عدد الوفيات والإصابات للمستوطنين الإسرائيليين بمرض حمى غرب النيل، حيث خرجت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية تقول إنها تمكنت من ضبط بعوض مصاب بالمرض بالقرب من مطار بن غوريون وفي رمات غان، كما توفي 3 أشخاص بسبب الفيروس في تفشي مستمر للمرض داخل إسرائيل، وسط إصابات العشرات، مما دعا الصحة الإسرائيلية تقول إنَّه "في الوقت الحالي، نطاق المرض ليس غير عادي".