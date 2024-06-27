عاجل - أخبار فلسطين.. إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين

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أحمد جودة - القاهرة - أخبار فلسطين.. إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين.. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في الساعات الأولى من صباح الخميس، إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

أخبار فلسطين.. ضربات صهيونية تستهدف مواقع قرب السيدة زينب في ريف دمشق

واستهدفت صواريخ إسرائيلية بشكل مباشر، مكان تمركز الآليات في مركز خدمات مؤسسة جهاد البناء التابعة لـ "حزب الله" اللبناني وميليشيات إيران، في محيط منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأسفر الهجوم حسب المرصد إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الاستهداف، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، وتزامنا مع الهجوم الإسرائيلي أطلقت قواعد الدفاع الجوي التابعة للنظام صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة.

وقال المرصد إن انفجارات دوت في موقع رادار تل صحن شرقي بلدة ملح في ريف السويداء الشرقي، لا يعلم إذا ماكان نتيجة استهداف إسرائيلي أو لحظة إطلاق صواريخ من الموقع للتصدي للصواريخ الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس أن إسرائيل شنت "عدوانا جويا" استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية بسوريا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عسكري.