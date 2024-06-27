نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أنباء عن تراجع وانسحاب الجنود من قصر الرئاسة في بوليفيا..بعد انتقادات علنية وجهها الرئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالات الأنباء العالمية بانسحاب قوات الجيش من القصر الرئاسي في بوليفيا بعد محاولة انقلاب، بينما تداولت وسائل التواصل العالمية لقطات توثق مشاهد للرئيس البوليفي لويس آرسي وجها لوجه مع الجيش الذي يحاول الإطاحة بحكومته ويطالبه بالانسحاب.

وأفادت وكالة “رويترز” أن القوات المسلحة البوليفية انسحبت بمركبات مدرعة من وقال الرئيس البوليفي لويس أرسي في تصريحات أدلى بها من القصر الرئاسي في لاباز مساء أمس الأربعاء، بعد أن ندد بمحاولة "انقلاب" ضد الحكومة ودعا إلى دعم دولي.

وفي وقت سابق من اليوم، تجمعت وحدات عسكرية بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيجا، الذي جُرد مؤخرا من قيادته العسكرية، في ساحة بلازا موريلو المركزية، موطن القصر الرئاسي والكونغرس.

وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب الوضع عن كثب وحثت على الهدوء وضبط النفس.

تتصاعد التوترات في بوليفيا قبل الانتخابات العامة في عام 2025، مع تخطيط الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس للترشح ضد حليفه السابق آرسي، مما أدى إلى حدوث صدع كبير في الحزب الاشتراكي الحاكم وعدم اليقين السياسي الأوسع.