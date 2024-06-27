العالم اليوم - إصابة خمسة أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر إصابة خمسة أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 02:18 صباحاً - أصيب خمسة أشخاص بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مساء الأربعاء مبنى في مدينة النبطية جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.

وتأتي الغارة مع تزايد المخاوف من تحوّل النزاع الراهن بين إسرائيل وحزب الله اللبناني عبر الحدود إلى حرب واسعة.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله، حليف حركة حماس المدعوم من إيران في لبنان، إطلاق النار بشكل شبه يومي عبر الحدود منذ أن أدى هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل إلى إشعال الحرب في قطاع غزة.

وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة مع تزايد تبادل إطلاق النار.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن إسرائيل شنّت الأربعاء نحو 10 غارات جوية على مناطق حدودية.

وأضافت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت "قرابة العاشرة من مساء اليوم غارة جوية عنيفة مستهدفة مبنى مؤلفاً من طابقين في مدينة النبطية ودمّرته بالكامل".

وذكرت الوكالة لاحقاً أنّ الغارة أدّت "الى وقوع 5 إصابات بين المواطنين، وتدمير مبنى مؤلف من طابقين تدميراً كاملاً وإلحاق أضرار بعشرات المنازل والسيارات".

ولم يصدر أيّ تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي على الغارة.

وأعلن حزب الله الأربعاء مسؤوليته عن ستة هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقتل نحو 481 شخصاً في لبنان نتيجة المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 أكتوبر، بينهم 94 مدنيا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.

وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل ما لا يقل عن 15 عسكرياً و11 مدنياً، بحسب إسرائيل.