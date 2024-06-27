المدعي العام في بوليفيا يعتزم فتح تحقيق مع المسؤول عن محاولة الانقلاب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن أعلام أجنبي، بأن مكتب المدعي العام في بوليفيا يعتزم فتح تحقيق جنائي ضد الجنرال زونيجا بعد محاولة الانقلاب في البلاد.





وكانت القوات المسلحة البوليفية انسحبت بمركبات مدرعة من القصر الرئاسي في لاباز مساء الأربعاء، بعد أن انتقد الرئيس لويس آرسي محاولة "انقلاب" ضد الحكومة ودعا إلى دعم دولي.

وفي وقت سابق من اليوم، تجمعت وحدات عسكرية بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيجا، الذي جرد مؤخرًا من قيادته العسكرية، في ميدان بلازا موريلو المركزي، حيث يوجد القصر الرئاسي والكونجرس. كما اقتحمت مركبة مدرعة باب القصر الرئاسي وهرع الجنود إلى الداخل.

وداخل القصر الرئاسي، أدى آرسي اليمين الدستورية لـ خوسيه ويلسون سانشيز كقائد عسكري، وهو الدور السابق لزونيجا، ودعا سانشيز الجنود إلى العودة إلى ثكناتهم وقادتهم تجنبًا لإراقة الدماء.

وتصاعدت التوترات في بوليفيا قبل الانتخابات العامة في عام 2025، مع تخطيط الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس للترشح ضد حليفه السابق آرسي، مما أدى إلى حدوث صدع كبير في الحزب الاشتراكي الحاكم وعدم اليقين السياسي على نطاق أوسع.