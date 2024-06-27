- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الجنرال البوليفي المسؤول عن محاولة الانقلاب، خوان خوسيه زونيجا
وكانت القوات المسلحة البوليفية انسحبت بمركبات مدرعة من القصر الرئاسي في لاباز مساء الأربعاء، بعد أن انتقد الرئيس لويس آرسي محاولة "انقلاب" ضد الحكومة ودعا إلى دعم دولي.
وفي وقت سابق من اليوم، تجمعت وحدات عسكرية بقيادة الجنرال خوان خوسيه زونيجا، الذي جرد مؤخرًا من قيادته العسكرية، في ميدان بلازا موريلو المركزي، حيث يوجد القصر الرئاسي والكونجرس. كما اقتحمت مركبة مدرعة باب القصر الرئاسي وهرع الجنود إلى الداخل.
وداخل القصر الرئاسي، أدى آرسي اليمين الدستورية لـ خوسيه ويلسون سانشيز كقائد عسكري، وهو الدور السابق لزونيجا، ودعا سانشيز الجنود إلى العودة إلى ثكناتهم وقادتهم تجنبًا لإراقة الدماء.
وتصاعدت التوترات في بوليفيا قبل الانتخابات العامة في عام 2025، مع تخطيط الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس للترشح ضد حليفه السابق آرسي، مما أدى إلى حدوث صدع كبير في الحزب الاشتراكي الحاكم وعدم اليقين السياسي على نطاق أوسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدعي العام في بوليفيا يعتزم فتح تحقيق مع المسؤول عن محاولة الانقلاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.