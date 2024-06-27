أبو مرزوق: حماس ومجلس الأمن وافقا على مبادرة بايدن ورفضها نتنياهو

جدة - نرمين السيد - أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وافق عليها مجلس الأمن الدولي وحركة حماس، ورفضها نتنياهو.





جاء ذلك، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس. وشدد أبو مرزوق على أنه لا مجال لوقف إطلاق النار في غزة إلا بإنهاء العدوان، وإغاثة الشعب الفلسطيني، وبدء الإعمار بعدما خرب جيش الاحتلال الديار. ولفت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن من يحدد مستقبل غزة هي المقاومة والشعب الفلسطيني، وليس أحد آخر.

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