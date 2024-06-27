العالم اليوم - طراد صاروخي روسي يجري تدريبات في البحر المتوسط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 06:24 صباحاً - نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن قيادة البحرية أن الطراد الصاروخي التابع للبحرية الروسية (فارياج) أجرى تدريبات في البحر المتوسط.

وذكرت قيادة البحرية الروسية أن التدريبات ركزت على صد هجوم بحري واسع بطائرات مسيرة، وتضمنت أيضا محاكاة لاشتباكات مع سفينة وغواصة معاديتين.

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