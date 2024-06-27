أبو مرزوق: لا نريد الاحتفاظ بـ المحتجزين ونرغب في إطلاق الأسرى الفلسطينيين

قال موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "حماس" لا تريد الاحتفاظ بالمحتجزين الإسرائيليين، كما تريد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.





جاء ذلك، خلال لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية، التابعة لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس.

وشدد أبو مرزوق على أن حماس تريد حكومة وحدة فلسطينية غير خاضعة لإسرائيل تدير غزة والضفة الغربية، متابعا: "حددنا أن تكون مرجعية الحكومة لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار إلى أن رفض رئيس وزراء الاحتلال الغاشم بنيامين نتنياهو لـ وقف إطلاق النار في غزة، هو رفض لقرار مجلس الأمن، وعدم احترام للشرعية الدولية.

وأكد أبو مرزوق على أن نتنياهو يقف في وجه العالم كله، وليس أمريكا فقط، مؤكدا أن رئيس وزراء دولة الاحتلال يريد توسيع دائرة الحرب؛ للحفاظ على بقائه السياسي ومكانته.