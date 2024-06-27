وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نسعى لخوض حرب مع حزب الله

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية"، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعلن عقب زيارته إلى واشنطن، أن إسرائيل لا تسعى لخوض حرب ضد حزب الله، لكنها قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بلبنان إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.





وجاء هذا التصريح بعد اجتماعاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، حيث تناولت المحادثات ضرورة تغيير "الواقع الأمني" على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وفي حديثه للصحفيين في نهاية زيارته التي استغرقت عدة أيام، أكد جالانت أن إسرائيل لا ترغب في الحرب لكنها تستعد لجميع السيناريوهات.

وأضاف أن حزب الله يدرك تمامًا قدرة إسرائيل على إلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حال اندلاع الحرب.

وحذر جالانت خلال زيارته من أن الجيش الإسرائيلي قادر على إعادة لبنان إلى العصر الحجري في حال نشوب صراع مع مقاتلي حزب الله، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تفضل التوصل إلى حل دبلوماسي للوضع القائم على الحدود مع لبنان.

في حديثه أمام الصحفيين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أنه ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين خططه ومقترحاته لما يلي "لليوم التالي" بعد حكم غزة في أعقاب الحرب الحالية.

تلك الخطط تشمل مشاركة فلسطينيين محليين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن عملية الوصول إلى تسوية ستكون "طويلة ومعقدة" حسب وصفه.

منذ بداية الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود اللبنانية الجنوبية بشكل يومي تقريبًا.

التوترات بين الجانبين اشتدت في الأيام الأخيرة، مع تزايد المخاوف من احتمالية اندلاع حرب واسعة النطاق قد تؤدي إلى نزاع إقليمي.

وأكد جالانت أن إسرائيل قتلت أكثر من 400 من أفراد حزب الله خلال الأشهر الأخيرة، مما يبرز حجم التوتر والاستعدادات العسكرية المستمرة من الجانبين في المنطقة.