القاهرة الإخبارية: إصابة 17 من جيش الاحتلال في منطقة بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - إصابة جنود إسرائيليين

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بإصابة 17 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلي جراء تفجير عبوات ناسفة بآلية عسكرية في جنين بالضفة الغربية.





وفي سياق ذي صلة، سقط مصابان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم بالضفة المحتلة، كمل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله. وأوردت القناة أن مدفعية الاحتلال قصفت محيط جسر وادي غزة شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

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