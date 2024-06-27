العالم اليوم - المرصد: مقتل 3 بينهم سيدة بغارة إسرائيلية على دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 08:18 صباحاً - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أحدث حصيلة للغارة الإسرائيلية على دمشق، فجر اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، بينهم سيدة مسنة.

وأوضح المرصد أن الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت مركز خدمات مؤسسة جهاد البناء التابعة لحزب الله اللبناني وجماعات إيران، أسفرت كذلك عن إصابة 11 آخرين.

كما أدت الغارة إلى تدمير آليات بالموقع، في محيط منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق والتي تبعد نحو 700 متر عن مقام السيدة زينب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة عدد من المواطنين نتيجة شظايا صواريخ الدفاع الجوي السوري التي سقطت على رؤوس المدنيين.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، وتزامنا مع الهجوم الإسرائيلي أطلقت قواعد الدفاع الجوي التابعة للنظام صواريخ للتصدي لأهداف في سماء المنطقة.