العالم اليوم - بعد اقتحام دام 8 ساعات.. القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين

انتم الان تتابعون خبر بعد اقتحام دام 8 ساعات.. القوات الإسرائيلية تنسحب من جنين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 08:18 صباحاً - بعد أكثر من 8 ساعات من اقتحامها، انسحبت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، من مدينة جنين ومخيمها، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وشهدت المدينة مواجهات، منذ فجر الخميس، بين السكان والقوات الاسرائيلية في جنين ومخيمها نجم عنها إصابة شاب، في البلدة القديمة بحي السيباط من مدينة جنين، بشظايا رصاص الاحتلال في الوجه، بحسب ما أفادت مصادر صحية في المدينة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية أعاقت طواقم الإسعاف من نقل الشاب المصاب إلى المستشفى.

وكانت القوات الإسرائيلية، التي اقتحمت جنين قبيل منتصف الليلة، نشرت تعزيزاتها العسكرية فجر اليوم الخميس، في المدينة وأطراف مخيم جنين ونشرت عشرات الجنود القناصة على اسطح العمارات التجارية والمنازل وفي احياء المدينة ومركزها التجاري، وسط اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة" وسماع دوي انفجارات، بحسب "وفا".

وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت، مساء الأربعاء، 3 مواطنين من مدينة جنين، حيث أفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين وأطراف المخيم، من شارع الناصرة، سبقها تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى المدينة واعتقال الأسيرين المحررين جمال حويل، وجمال زبيدي، وعبد الغني أبو الهيجا عند مدخل المخيم .

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة في محيط سينما جنين ودوار الداخلية، وأطراف مخيم جنين، حيث أطلق الجنود القنابل المسيلة للدموع في ساحةً مستشفى جنين الحكومي، والرصاص تجاه المواطنين ومركباتهم.

وأفادت "وفا" أيضا بأن جرافات الاحتلال تقوم بعملية تدمير واسعة للبنية التحتية في شارع الناصرة، وداخل مخيم جنين.