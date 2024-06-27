القوات الأمريكية: تدمير موقع لـ الرادار تابع للحوثيين

أعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية عن نجاحها في تدمير موقع للرادار تحت سيطرة الحوثيين في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأكد بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الموقع يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقوات التحالف، بالإضافة إلى السفن التجارية في المنطقة.

وتم اتخاذ هذا الإجراء العسكري بهدف حماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن في المياه الدولية، لضمان سلامة السفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تسير في هذه المنطقة الحيوية من العالم.