القوات الأمريكية: تدمير موقع لـ الرادار تابع للحوثيين

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جدة - نرمين السيد - جانب من قصف أهداف حوثية
وأكد بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الموقع يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة وقوات التحالف، بالإضافة إلى السفن التجارية في المنطقة.
وتم اتخاذ هذا الإجراء العسكري بهدف حماية حرية الملاحة وتعزيز الأمن في المياه الدولية، لضمان سلامة السفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية التي تسير في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
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