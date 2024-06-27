الجيش الروسي: تدمير 7 مسيرات أوكرانية استهدفت 3 مدن كبرى

قالت الدفاع الروسية إن قوات الجيش دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدن "تفير وموسكو وبيلجورود"، خلال الساعات الماضية.





وعلى صعيد متصل، نشرت موسكو قائمة تحظر دخول 27 مواطنا أستراليا إلى روسيا تشمل رئيس الوزراء السابق ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية، للاحتجاج على ما تقول إنه هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، استخدم صواريخ متقدمة أمريكية الصنع، والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين.