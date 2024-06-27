الأمم المتحدة: مستمرون في تقديم كل الخدمات بـ قطاع غزة

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية"، بأن الأمم المتحدة أكدت في تصريحات حديثة، استمرار تواجدها ونشاطها في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة.





وأشار المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، إلى أن عمليات التوزيع تتم في ظل مخاطر بالغة، معبرًا عن عدم حصول أي تقدم في تحسين الظروف المطلوبة من إسرائيل.

وردًا على التقارير التي تحدثت عن احتمال تعليق توزيع المساعدات إذا لم تلبِّ إسرائيل المطالب، نفى "دوجاريك" هذه الأنباء، مؤكدًا على استمرارية عمل الأمم المتحدة في غزة.

وأوضح أن التحديات التي تواجههم تتطلب جهودًا كبيرة لضمان وصول المساعدات في ظروف صعبة، مؤكدًا أن مطالبهم بسيطة ومنطقية.

بالرغم من التحديات، قال "دوجاريك" إن الأمم المتحدة تعمل بشكل مستقل دون حماية من الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى تجربتهم بطرق متعددة لضمان وصول المساعدات بشكل فعال.

وأكد على أن وقف إطلاق النار يمثل الحلا الوحيد لضمان نجاح عمليات الإغاثة وعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.