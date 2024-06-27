عاجل:- اعتقال قائد الجيش البوليفي بتهمة محاولة انقلاب فاشلة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن الشرطة البوليفية اعتقلت قائد الجيش، الجنرال خوان خوسيه زونيغا، بعد أن أقاله الرئيس لويس آرسي ووجه له تهمة تنفيذ "محاولة انقلاب فاشلة".

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون البوليفي، عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على الجنرال زونيغا بينما كان يتحدث إلى صحافيين أمام ثكنة عسكرية، حيث أجبر على ركوب سيارة للشرطة. وخاطبه وزير الداخلية جوني أجيليرا قائلًا: "أنت رهن التوقيف أيها الجنرال".

كما أفادت تقارير إعلامية برصد مركبات مدرعة وجنود ينسحبون من ساحة القصر الرئاسي في بوليفيا، وسط أنباء ترجح انتهاء الانقلاب العسكري، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلًا عن شهود عيان، أن دبابة اقتحمت مدخل القصر الوطني في بوليفيا، وجنود دخلوا المبنى.

حذر الرئي البوليفيالسابق إيفو موراليس، أمس الأربعاء، من قيام الجيش بتحرك لانقلاب عسكري. فيما أدان الرئيس البوليفي الحالي لويس آرسي التحركات "غير الشرعية" لبعض وحدات الجيش، داعيًا لاحترام الديمقراطية.