سنتكوم: تدمير موقع رادار للحوثي في اليمن

وذكرت القيادة المركزية - اليوم الخميس - أن الجيش الأمريكي نجح في تدمير موقع الرادار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح البيان، أن موقع الرادار الحوثي كان يمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.
كان الحوثيون أعلنوا - أمس - استهداف سفينة في ميناء حيفا الإسرائيلي بالتعاون مع فصائل عراقية.
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