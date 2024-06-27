العالم اليوم - فيديو.. قتيل و9 جرحى بسقوط مقصورة تلفريك في كولومبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 11:18 صباحاً - قضى شخص وأصيب 9 آخرون جراء سقوط إحدى مقصورات تلفريك بمدينة ميديين، أمس الأربعاء، على ما أفاد رئيس بلدية ثاني أكبر المدن الكولومبية.

وقال فيديريكو غوتيريز في منشور عبر منصة "اكس"، إن المقصورة انفصلت عن الكابل خلال ساعات الصباح الأولى بينما كانت على وشك الوصول إلى إحدى المحطات.

وأشار إلى أن عمليات النقل عبر خط التلفريك "ستُعلّق حتى تُحدَّد بشكل واضح أسباب هذه المأساة".

ويُعدّ تلفريك ميديلين في كولومبيا، الذي يضم خطوطاً عدة، أحد وسائل النقل الرئيسية لسكان المدينة البالغ عددهم 3.9 ملايين نسمة.

وهذا أول حادث يتعرض له التلفريك منذ افتتاحه عام 2004.