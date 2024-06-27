العالم اليوم - "بانانا".. لعبة جديدة تشكل هوسا للملايين

انتم الان تتابعون خبر "بانانا".. لعبة جديدة تشكل هوسا للملايين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 11:18 صباحاً - بانانا.. لعبة إلكترونية جديدة باتت حديث الكل، وفي وقت قصير حققت نسبة تحميل ولعب قياسي على منصة Steam للألعاب لتقفز إلى قوائم أكبر 10 ألعاب من ناحية عدد اللاعبين، وهي لعبة تتمحور حول النقر على الموزة الموجودة في الشاشة لتحصل على عدد نقرات أعلى.