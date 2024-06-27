تايوان ترصد 35 طائرة صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، رصد 35 طائرة صينية تحلق حول الجزيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وقالت الوزارة، بحسب صحيفة "تايوان نيوز" التايوانية، اليوم الخميس - إنه جرى كذلك خلال نفس المدة رصد سبع سفن، حتى الساعة 6 من صباح اليوم 27 يونيو بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أنه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

وتؤكد الصين أن تايوان جزء من أراضيها وستستعيدها بالقوة إذا لزم الأمر.

وكثفت بكين ضغوطها على تايبيه في السنوات الأخيرة وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو، بعد تنصيب الرئيس الجديد لاي تشينج تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطيرا".