- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - طائرات صينية فوق تايوان
وقالت الوزارة، بحسب صحيفة "تايوان نيوز" التايوانية، اليوم الخميس - إنه جرى كذلك خلال نفس المدة رصد سبع سفن، حتى الساعة 6 من صباح اليوم 27 يونيو بالتوقيت المحلي.
وأشارت إلى أنه ردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.
وتؤكد الصين أن تايوان جزء من أراضيها وستستعيدها بالقوة إذا لزم الأمر.
وكثفت بكين ضغوطها على تايبيه في السنوات الأخيرة وأجرت مناورات عسكرية حول الجزيرة في مايو، بعد تنصيب الرئيس الجديد لاي تشينج تي، الذي تعتبره بكين "انفصاليا خطيرا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تايوان ترصد 35 طائرة صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.